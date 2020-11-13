İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Zülbiye Sokak adresinde ikamet eden Yeni Mahalle esnaflarından Mustafa Günay (79) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Günay’ın cenazesi Battal Gazi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.