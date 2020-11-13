İzmit Orhan Mahallesi Alemdağ Sokak adresinde ikamet eden merhum sütçü Ahmet Alemdar’ın eşi Semiha Alemdar (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Semiha Alemdar’ın cenazesi Merkez Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.