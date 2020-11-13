İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden SEKA fabrikasından emekli Süreyya Erdem (83) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Süreyya Erdem’in cenazesi Akarca Secde Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.