İzmit Hakkaniye Mahallesi Hakkaniye Merkez mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Hüseyin Pehlivan’ın eşi Zühre Pehlivan (77) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zühre Pehlivan’ın cenazesi Hakkaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hakkaniye Mezarlığında toprağa verildi.