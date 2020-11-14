İzmit Yenişehir Mahallesi Baki Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi Mehmet Tavcı (82) Covit-19 nedeniyletedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Mehmet Tavcı’nın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.