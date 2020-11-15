İzmit Yenişehir Mahallesi Altıntaş Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Rüstem Rüstemoğlu (83 ) koronavirüsnedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Rüstem Rüstemoğlu'nun cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.