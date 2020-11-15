Kartepe Köseköy Mahallesi Ese Sokak adresinde ikamet eden Kore Gazisi Mustafa Tosuner (66) koronavirüsnedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Tosuner’in cenazesi Köseköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.