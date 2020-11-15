KartepeUzunçiftlik Mahallesinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park’ta çalışan Nurdoğan Nerminer’in ağabeyi Yusuf Nerminer (49) koronavirüsnedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Malulen emekli ve bekar olan Yusuf Nermier’in cenazesi Arslanbey Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Merkez Mezarlığında toprağa verildi.