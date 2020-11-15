İzmit Terzibayırı Mahallesi Teyfik Fikret Caddesi adresinde ikamet eden serbest meslekten emekli Bekir Özdenizer’in eşi Melahat Özdenizer (73) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Melahat Özdenizer’in cenazesi Arslanbey Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Merkez Mezarlığında toprağa verildi.