İzmit Şirintepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi adresinde ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Merhum Hüsnü Ayhan Erkeskin’in eşi Jale Erkeskin (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Emekli sınıf öğretmeni ve 2 çocuk annesi olan Jale Erkesin’in cenazesi Şirintepe Orhan Gazi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.