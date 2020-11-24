İzmit Hacıhızır Mahallesi Hasan Çeşme Sokak No.2’de ikamet eden emekli öğretmen büyükşehir belediyesi eski meclis üyesi merhum Maksut Dal’ın eşi, büyükşehir belediyesi itfaiyesinden emekli amir Nihat Dal ile birlikte 6 çocuk annesi Gülüm Dal(87)kalp, tansiyon şeker rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Arapzade Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.