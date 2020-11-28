İzmit Akçakoca Mahallesi Topçu Çeşme Sokak No.11’de ikamet eden Tekelden emekli, 2 çocuk babası Sedat Şirin(73)şeker ve böbrek rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kozluk Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.