Kandıra Tatar Ahmet Köyü Karamanlı Mahallesinde Çiftçi, 5 çocuk babası Hüseyin Çevik(85)safra kesesi rahatsızlığına bağlı Covid-19 nedeniyle yaklaşık bir haftadır tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Tatar Ahmet Mezarlığında toprağa verildi.