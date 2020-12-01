Mehmet Karagöz
Kandıra Tatarahmet Mahallesinde ikamet eden çiftçi, tarak ustası, 5 çocuk babası Mehmet Karagöz(83) şeker kalp rahatsızlıklarına bağlı Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Tatar Ahmet Köy Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Tatar Ahmet Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.