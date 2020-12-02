Mürvet Eyidemir
İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden emekli merhum Mehmet Eyidemir’in eşi, Mali Müşavir Turgut Eyidemir, Goodyear Lastik fabrikası çalışanlarından Turgay Eyidemir ile birlikte 4 çocuk annesi Mürvet Eyidemir(66)yüksek tansiyona bağlı Covid-19 nedeniyle yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi öğle namazında İzmit Sarışeyh Mahallesi Çınarcık Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.