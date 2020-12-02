İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden emekli merhum Mehmet Eyidemir’in eşi, Mali Müşavir Turgut Eyidemir, Goodyear Lastik fabrikası çalışanlarından Turgay Eyidemir ile birlikte 4 çocuk annesi Mürvet Eyidemir(66)yüksek tansiyona bağlı Covid-19 nedeniyle yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi öğle namazında İzmit Sarışeyh Mahallesi Çınarcık Köy Mezarlığında toprağa verildi.