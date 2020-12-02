İzmit Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak No.12’de ikamet eden İşçi emeklisi Orhan Yükçü’nün eşi, 4 çocuk annesi Zekiye Yükçü(74)bağırsak, kalp ve Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Seka Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.