İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak adresinde ikamet eden Aliye Yolcu (76) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Aliye Yolcu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.