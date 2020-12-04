Derince Sırrıpaşa Mahallesinde ikamet eden emekli fırıncı Şerif Atmaca’nın eşi Fatma Atmaca (65) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 4 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Atmaca’nın cenazesi Derince 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.