İzmit Kuruçeşme Yenimahalle’de ikamet eden emekli cami imamı merhum Cafer Karadağ’ın eşi Marifet Karadağ (80) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Marifet Karadağ’ın cenazesi Muş’ta toprağa verildi.