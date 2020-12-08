Derince Sırrıpaşa Mahallesi Keskin Sokak adresinde ikamet eden duvar ustası merhum Muharrem Toz’un eşi Benöyşe Toz (90) koah, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Benöyşe Toz’un cenazesi Gazi Osman Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.