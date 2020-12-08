Kandıra Karaağaç Köyünde ikamet eden Zonguldak kömür ocaklarından emekli marangoz Eşref Emanet (86) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 6 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Eşref Emanet’in cenazesi Karaağaç Köy Mezarlığında toprağa verildi.