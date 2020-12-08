Kartepe Avluburun Mahallesinde ikamet eden çiftçi Halil Bakan (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Halil Bakan’ın cenazesi Ketenciler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ketenciler Mezarlığında toprağa verildi.