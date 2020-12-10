Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden eski Yarımca Porselen fabrikasından emekli Cafer Yakut (69) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 4 gündür tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Cafer Yakut’un cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.