İzmit Cedit Mahallesinde ikamet eden emekli esnaf Hüseyin Cançeker (60) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hüseyin Cançeker’in cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.