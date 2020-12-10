Gölcük Kavaklı Mahallesinde ikamet eden tersaneden emekli Hüseyin Fikri Abanoz (62) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Fikri Abanoz’un cenazesi Hamidiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.