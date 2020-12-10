İzmit Gökçeören Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası Mehmet Deniz (75) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 23 gündür tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Mehmet Deniz’in cenazesi İçeribaşlar Köy Mezarlığında toprağa verildi.