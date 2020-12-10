Kartepe Eşme Mahallesinde ikamet eden emekli çiftçi Mehmet Önem (87) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Önem’in cenazesi Eski Eşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Eşme Mezarlığında toprağa verildi.