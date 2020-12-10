İzmit Alikahya Yuvam Akarca Mahallesinde ikamet eden özel sektörden emekli Mehmet Liman (58) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 17 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Liman’ın cenazesi Sakarya’nın Geyve ilçesinde toprağa verildi.