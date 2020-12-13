Kandıra Çakmaklar Mahallesi Çakmaklar Merkez Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Veysel Dursun’un eşi Emine Dursun (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Dursun’un cenazesi Çakmaklar Mezarlığında toprağa verildi.