İzmit Tavşantepe Mahallesi Cem Sokak adresinde ikamet eden Emine Kılıç (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Emine Kılıç’ın cenazesi Balaban Çıraklı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çıraklı Mezarlığında toprağa verildi.