İzmit Yenişehir Mahallesi Doğancan Sokak adresinde ikamet eden İzmit’in eski esnaflarından pazarcı merhum Yusuf Sadık Akıncı’nın eşi Fatma Akıncı (85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Pirelli emeklisi Şakır Akıncı ve Pazarcı Şahin Akıncı ile birlikte 4 çocuk annesi olan Fatma Akıncı’nın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.