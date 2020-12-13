Kandıra Aydınlık Mahallesi Dumlupınar Sokak adresinde ikamet eden Kandıra’nın emekli esnaflarından olan Rafet Kaya (84) Covit-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rafet Kaya’nın cenazesi Kandıra Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Merkez Mezarlığında toprağa verildi.