İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak adresinde ikamet eden Koruma Tarım’dan emekli Rıdvan Pehlivansoy (79) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Rıdvan Pehlivansoy’un cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.