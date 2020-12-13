İzmit Topçular Mahallesi Uygar Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahasından emekli Yavuz Akkaya (61) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yavuz Akkaya’nın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.