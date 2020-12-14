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ELEMAN ARANIYOR

Paket Servis’te çalışabilecek tercihen motoru olan elamanlar alınacaktır.

0 538 551 35 41 MİNİ KÖŞK KÖFTE VE IZGARA SALONU

YATIRIMLIK DAİRELER

Arsa fiyatına iskanlı, kat mülkiyetli, krediye uygun, yenilenmiş daireler

0531 795 85 41

İŞTE KAMPANYA

Uzun ömürlü, emniyetli MİLANGAZ size Özel fiyatlarla 100 TL LİDO SU İLE DE HİZMETİNİZDE...

0626 331 38 38 MİLANGAZ LİKİTGAZ ALPASLAN TİCARET

ELEMAN ARANIYOR

Dış ticaret konusunda  - İngilizce bilen - Yurt dışına çıkma engeli olmayan eleman alınacaktır.

0532 554 00 08

ELEMAN ARANIYOR

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE GÖREVLENDİRMEK ÜZERE Bayan Yönetİcİ asİstan alınacaktır; - İyi derecede İngilizce bilen tercihen Yüksekokul Mezunu, - Daha ö...

0262 335 63 66 HİDROS GRUP

yemek yapacak bayan

Başiskele bölgesinde oturan 80 yaşında, yalnız yaşayan bir beye, yemek yapacak bayan aranmaktadır.

0532 013 4173

MERMER USTASI ALINACAKTIR

Firmamızda çalıştırılmak üzere tezgah ve döşeme yapabilecek mermer ustası alınacaktır.

0531 844 37 37 ÖZTÜRK MERMER

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

0532 643 01 81

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

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