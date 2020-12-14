Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Caddesi 15.Ada’da ikamet eden Marangoz ustası, tersaneden emekli, Kocaeli Medical Park Hastanesi Radyoloji Uzm. Dr. Neşe Nur Yaran ile birlikte 3 çocuk babası Mustafa Yaran(70)kanser nedeniyle vefat etti. Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.