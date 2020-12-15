Derince Sırrıpaşa Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi, 1 çocuk babası Hulusi Kurnaz(70), Covid-19 rahatsızlığından dolayı 8 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şehitlik mezarlığında toprağa verildi.