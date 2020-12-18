İzmit Yenice Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Ferrah Kırtay’ın eşi Memduha Kırtay (90) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Memduha Kırtay’ın cenazesi Yenice Mezarlığında toprağa verildi.