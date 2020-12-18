İzmit Karadenizliler Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Ziya Bülbül’ün eşi Saniye Bülbül (83) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saniye Bülbül’ün cenazesi Trabzon Çarşıbaşı Kavaklı Köyünde toprağa verildi.