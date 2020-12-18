Şaziye Kardaş
İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden Cedit Mahallesi eski sakinlerinden mannesman boru fabrikasından emekli Ali Kardaş’ın eşi Şaziye Kardaş (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. İYİ Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş’ın teyzesi ve 3 çocuk annesi olan Şaziye Kardaş’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.