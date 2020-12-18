İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden Cedit Mahallesi eski sakinlerinden mannesman boru fabrikasından emekli Ali Kardaş’ın eşi Şaziye Kardaş (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. İYİ Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kardaş’ın teyzesi ve 3 çocuk annesi olan Şaziye Kardaş’ın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.