Başiskele Sahil Mahallesinde ikamet eden Sarıyer Börek firmasının kurucusu merhum Fevki Çolak’ın eşi, Tarihi Sarıyer Börek markası sahipleri Erdeniz Çolak, Ekrem Çolak, ve Dilek Avunduk’un anneleri Fatma Çolak (78) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Çolak’ın cenazesi Pazartesi günü (bugün) Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.