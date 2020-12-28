İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Musa Kılıç ile Ayşe Kılıç çiftinin 5 çocuğunuzdan biri Zihinsel engelli bekar Orhan Kılıç (33) vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.