İzmit Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden 34 gün önce vefat eden merhum Bıçakçı Adnan Kıyga’nın eşi, Emre Kıyga ile Vildan Kıyga Tepeköy’ün anneleri Şengül Kıyga (69) lösemi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.