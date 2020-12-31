İzmit Cedit Mahallesinde ikamet eden Torun Marketin sahibi Merhum Vehbi Torun’un eşi, Cemil Torun Gıda Ltd.Şti. ve Ceylan Unlu Mamüller Sanayi Tic. Ltd.Şti. sahiplerinden Cemil Torun ile birlikte 3 çocuk annesi Ümmühan Torun(84)vefat etti. Cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.