İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akgün Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Emin Turan (80) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Emin Turan’ın cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.