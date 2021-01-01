Gölcük Cumhuriyet Mahallesi Bağ Yolu Sokak adresinde ikamet eden Kimya Mühendisi merhum Fahrettin Uysal’ın eşi Hanife Uysal (56) yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hanife Uysal’ın cenazesi Çankırı Kurşunlu Çiyni Köyünde toprağa verildi.