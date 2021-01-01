Körfez Barbaros Mahallesinde ikamet eden çiftçi merhum Aziz Yağarkar’ın eşi Zeytun Yağarkar (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Zeytun Yağarkar’ın cenazesi Elazığ Kovancılar İlçesi Pınartepe Köy Mezarlığında toprağa verildi.