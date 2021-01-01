İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Nazmi Sapmaz (69) tedavi gördüğü hastanede Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nazmi Sapmaz’ın cenazesi Kandıra Hediyeli Mezarlığında toprağa verildi.