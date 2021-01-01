İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ikamet eden boyacı merhum Selahattin Kayabay’ın eşi Nazire Kayabay (69) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nazire Kayabay’ın cenazesi Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.