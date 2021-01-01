İzmit Alikahya Atatürk Mahallesinde ikamet eden Karabük Demir Çelik Fabrikaları Personel Müdür Yardımcısı İbrahim Turgut Kayhanlı (79) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Turgut Kayhanlı’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.